Jeskyňáři v krasu našli nové prostory, patrně vstup do větších

Speleologové našli v Moravském krasu na Blanensku novou jeskyni, dostala jméno Elfí domeček. Patrně jde o vstup do mnohem větších prostor. Jejich případné objevení ale může trvat až několik let, řekl ČTK jeskyňář Michal Šenkýř. Elfí domeček se nachází mezi Kateřinskou jeskyní a Macochou. Do prostor se jeskyňáři dostali asi 16 metrů dlouhou chodbou, ze které museli odstranit suť, hlínu a kamení. Místo vstupu do jeskyně označil už před 70 lety na mapě Karel Absolon, který v Moravském krasu objevil mnoho jeskyní. Do Elfího domečku se ale nedostal. Vstup do prostor na mapě tehdy označil jako mastný flek. V zimě totiž nebyl pokrytý sněhem, protože z pukliny stoupal teplý vzduch.