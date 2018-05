Jednání o vládě by mohla posunout další schůzka předsedů

Další schůzka předsedů ANO a ČSSD Andreje Babiše a Jana Hamáčka by dnes mohla posunout vyjednávání o vládě. Diskutovat by měli zejména o koaliční smlouvě, kam chce sociální demokracie prosadit několik pojistek, které ANO odmítá. K jednání se podobně jako koncem dubna připojí také předseda KSČM Vojtěch Filip. Komunisté by podle dosavadních plánů měli případný menšinový kabinet ANO a ČSSD tolerovat. ČSSD chce do koaliční smlouvy prosadit například ustanovení, aby premiér po demisi všech ministrů sociální demokracie musel také skončit. Opustit kabinet by měl podle představ ČSSD i prvoinstančně odsouzený politik.