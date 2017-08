Jeden z pěti Čechů nad 40 let je ohrožený srdečním selháním

Jeden z pěti Čechů starších 40 let je ohrožený srdečním selháním, kdy mu srdce postupně přestává fungovat jako pumpa. Ročně lékaři odhalí kolem 40.000 těchto případů a jejich počet roce. Celkem je to kolem 200.000 lidí, řekl novinářům přednosta kliniky kardiologie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Josef Kautzner. Pacienti často přicházejí k odborníkům pozdě, protože příznaky si nespojují s nemocí srdce. "Únavu a vyčerpání již při malé zátěži zaměňují za přepracovanost, oteklé kotníky spojují s věkem, dušnost zase s přibíráním na váze nebo astmatem, přitom jsou to hlavní příznaky srdečního selhání," popsal vedoucí oddělení srdečního selhání IKEM Vojtěch Melenovský. Typickým příznakem je dušnost v leže, která může nemocného v noci i probudit.

Podle odhadů může srdeční selhání postihovat dvě až tři procenta dospělé populace, jejich počet poroste. "Mezi současnými čtyřicátníky se rozvine srdeční selhání u jednoho z pěti, onemocní každý třetí současný pětapadesátník. Do 60 let je to ale v podstatě vzácné onemocnění. Nad 70 let ho má deset procent lidí," řekl Melenovský. Polovina pacientů zemře do pěti let od odhalení nemoci, buď na arytmii nebo na nedostatečnou funkci srdce jako pumpy krve.