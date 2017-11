Jeden dárce orgánů může zachránit až 10 nemocných

Jeden zemřelý dárce orgánů může zachránit až deset nemocných. Letos bylo v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) dárců 108, za posledních 30 let celkem 2652. Nejčastějšími dárci jsou lidé po nezvratném poškození mozku. V Česku na orgán čekalo k 1. listopadu 1154 lidí, většina na ledvinu. Před budovou IKEM u příležitostí Památky zesnulých dárcům odhalili pietní místo. Počty lidí na čekací listině rostou, už několik let se pohybují kolem tisícovky. Kolem 70 se jich každý rok nového orgánu nedočká. Kvůli nedostatku dárců jsou na ně stále mírnější nároky. Před 20 lety byla většina mezi 19 a 50 lety, nyní je víc než polovina dárců nad 51 let.