Je třeba zkvalitnit výběr soudců, shodl se Pelikán se Zemanem

Prezident Miloš Zeman se svými experty a ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO) ocenili, jak se za uplynulé roky zrychlilo soudní řízení a k lepšímu změnilo vězeňství. Úkolem do budoucna je podle nich zkvalitnit výběr soudců. Pelikán to po více než čtyřhodinovém jednání v Lánech řekl novinářům. O konkrétních kauzách se podle ministra při schůzce nemluvilo. "Myslím, že jsme se shodli na tom, že tím hlavním úkolem teď je přijmout jasná pravidla pro výchovu a výběr nových soudců tak, aby skutečně ti nejlepší z každé generace vstupovali do justice," uvedl Pelikán. Jednání označil za příjemnou a otevřenou debatu o stavu justice.

V oblasti vězeňství podle něj expertní tým konstatoval, že se povedlo nastartovat kroky směřující ke snížení počtu vězňů. Předmětem debaty byl i projekt elektronických náramků, které by měly sledovat výkon trestu domácího vězení a ulevit tak přeplněným věznicím.