Jančura kvůli tlaku FlixBusu zvažuje rozšířit aktivity v Německu

Pokud žluté autobusy Radima Jančury v Česku podlehnou v konkurenčním boji německému FlixBusu, zkusí jeho značka RegioJet rozšířit své aktivity v Německu. "Pošleme je všechny (autobusy) do Německa, tam nás budou vítat s otevřenou náručí. FlixBus tam má už v podstatě monopol, zvýšil ceny," řekl Jančura v rozhovoru pro web zdopravy.cz. Jančura také uvedl, že v minulosti jednal s FlixBusem o spolupráci při prodeji jízdenek a později také o prodeji části sítě RegioJetu, avšak nedohodli se. Zostřená konkurence na silnici může pro RegioJet znamenat zpomalení rozvoje na železnici. Dosud totiž zisky z autobusů financovaly vlakovou expanzi. "Nicméně naše plány na nové linky do Rakouska a rozšíření spojů na trase do Brna a Bratislavy trvají. U dalších projektů ale pochopitelně máme otazník," konstatoval Jančura.

Plány své expanze v Česku představil FlixBus 10. srpna. "Naším cílem je být jedničkou na klíčových linkách do roku 2018 a postupně zapojit do naší sítě celou Českou republiku," uvedl tehdy ředitel FlixBus pro ČR a Slovensko Pavel Prouza.