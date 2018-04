Janáčkův archiv nebo Kynžvartská daguerrotypie je v registru Paměť světa

Česká republika bude usilovat o další zápisy do registru Paměť světa spravovaného organizací UNESCO. Česko má na tomto mezinárodním seznamu, u jehož vzniku stála tuzemská Národní knihovna, již osm zápisů. Certifikáty o zatím posledních třech dostali zástupci institucí, které je mají ve svých sbírkách. "Pro příští cyklus předkládání nominací do tohoto seznamu se připravují nominace Archivu Antonína Dvořáka a Mollovy mapové sbírky," řekl ČTK ministr kultury Ilja Šmíd. Výhledově se podle ministerstva uvažuje o nominacích dokumentů Laterny Magiky nebo archivního vysílání Československého rozhlasu.

Pro certifikát si na ministerstvo přijeli zástupci Moravského zemského muzea, které úspěšně nominovalo Archiv Leoše Janáčka, Národního technického muzea, které ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zpracovalo nominaci Kynžvartské daguerrotypie, a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Fakulta připravila společnou nominaci s maltskými partnery a ve světové konkurenci uspěly jejich Camociovy mapy obléhání Malty z roku 1565. Od pátku do 11. dubna se na všechny tři exponáty pohromadě mohou přijít zájemci podívat do Národního technického muzea. Registr Paměť světa vznikl v 90. letech s cílem zachovat dokumenty, které by měly patřit k dědictví lidstva.