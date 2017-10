Jágr už je v Calgary, podepsal milionový kontrakt

Hokejový útočník Jaromír Jágr ve středu v den startu NHL přiletěl do Calgary, spolu s asistentem generálního manažera Craigem Conroyem zamířil do haly Scotiabank Saddledome a podepsal roční kontrakt s Flames. Druhému nejproduktivnějšímu hráči v historii soutěže vynese milion dolarů a stejnou částku si Jágr může vydělat na bonusech, jak bylo oznámeno už dříve. Zatímco jeho noví spoluhráči se chystali na úvodní duel v Edmontonu, kde prohráli 0:3, Jágr plnil první povinnosti i na tiskové konferenci. "Jsem rád, že jsem tady," řekl po podpisu smlouvy. Zatím není jasné, zda nastoupí v sobotu v domácím zápase s Winnipegem. "Uvidím, jak se budu cítit při tréninku. Musím být hlavně prospěšný týmu. Pokud se tak ještě nebudu cítit, nemá cenu spěchat," dodal.

Jágr si v šatně prohlédl své místo vyzdobené jmenovkou a poprvé spatřil dres Flames s číslem 68 na zádech. Vybral si helmu a výstroj. Po telefonu si popovídal s generálním manažerem Bradem Trelivingem a pak poprvé navlékl dres Calgary i před médii. Jágr dosud vystřídal v NHL osm klubů, poprvé si nyní zahraje v kanadském týmu. "Když jsem se na poslední chvíli rozhodoval, kam bych chtěl jít, byl to velmi důležitý faktor. Chtěl jsem mít tuhle zkušenost," podotkl s tím, že by mohlo jít na 99,9 procenta o jeho poslední sezonu v NHL. Fanoušky Jágr požádal o trpělivost. "Nejsem člověk, který má rád změny. A když se k ní odhodlám, potřebuji čas, abych si zvykl," řekl Jágr, jenž očekává, že se bude muset do potřebného tempa postupně zapracovat. I proto, že poslední utkání odehrál začátkem dubna za Floridu. Čelil také dotazu, jak se těší na partu fanoušků Travelling Jagrs, kteří svůj idol v dokonalých kostýmech provázeli po stadionech NHL a nyní jej přivítají doma v Calgary. "Doufám, že jim nebudu muset kupovat vstupenky. Tak vysoký kontrakt jsem nepodepsal," smál se Jágr.