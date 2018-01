Jágr přiletěl do Česka, za Kladno by mohl nastoupit v sobotu

Hokejový útočník Jaromír Jágr přiletěl z Calgary do Česka a podpisem hráčské smlouvy stvrdil svůj přesun z NHL do prvoligového Kladna. V dresu Rytířů s největší pravděpodobností nastoupí poprvé v sobotním utkání proti Benátkám nad Jizerou. Sám Jágr ale varoval, že vzhledem k přetrvávajícím problémům s kolenem může hrát v prvních duelech třeba jen jedno či dvě střídání. "Jaromír už je v Česku a podepsal s Kladnem smlouvu. Transferkartu už má vyřízenou. Ještě ho čeká návštěva lékaře," řekl ČTK tiskový mluvčí Kladna Vít Heral. Úspěšná lékařská prohlídka je posledním bodem potřebným k tomu, aby Kladno mohlo před dnešním koncem přestupního termínu dokončit registraci hráče u Českého svazu ledního hokeje. Benátky nad Jizerou požádaly právě kvůli velkému zájmu o návrat kladenské legendy o přesunutí zápasu do Liberce. O Jágra je zájem i v extralize, kde by mohl naskočit v rámci takzvaných střídavých startů. K zájemcům patří i Plzeň, kde je majitelem, generálním manažerem a trenérem Jágrův bývalý spoluhráč a kamarád Martin Straka. Kladenský klub ale nechává veškeré komentáře, včetně toho, jestli by se teoreticky mohl v sezoně ještě vrátit do NHL, na samotném Jágrovi.

Hrající legendu trápily v sezoně problémy s třísly a kolenem. Za Calgary sehrál Jágr jen 22 zápasů, v nichž zaznamenal gól a šest asistencí. Za Flames nastoupil naposledy 31. prosince proti Chicagu. Kladenský odchovanec, který 15. února oslaví 46. narozeniny, přišel během svých potíží o naději dorovnat v této sezoně rekord legendárního Gordieho Howea v počtu odehraných zápasů v NHL. Jágr má na kontě 1733 utkání a patří mu třetí místo za Markem Messierem (1756) a Howem (1767).