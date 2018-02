Jágr netuší, jestli se jeho kariéra v NHL uzavřela

Hokejový útočník Jaromír Jágr sám netuší, jestli se jeho bohatá kariéra v NHL definitivně uzavřela. Stále platná roční smlouva s Calgary, které jej uvolnilo do Kladna, mu umožňuje návrat. Pětačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL je především rád, že mu při potížích s kolenem Flames umožnili dohrát sezonu v Česku a je podle svých slov realista. "Zažíval jsem zápasy, že jsem se vyloženě těšil a po dvou třech střídáních jsem si říkal: 'Máš to zapotřebí?' I maséři mi říkali, že se vyloženě trápím," popsal poslední týdny v Calgary. Na otázky typu, zda byl duel Calgary s Chicagem 31. prosince jeho posledním zápasem v nejlepší lize světa, Jágr odpověď nemá. "To bych také rád věděl. Beru to tak, že jsem momentálně na Kladně a můj cíl je dostat se do formy a pomoct mužstvu dostat se do play off, do baráže a pokusit se vybojovat extraligu," řekl Jágr novinářům. O budoucnosti v NHL prý vůbec nepřemýšlí. "Věřím, že co bude, to bude. I věci, které nebyly moc pozitivní, se postupem času ukázaly jako nejlepší, co se mi mohly stát," uvedl Jágr.

Jágr nastoupí za Kladno poprvé v sobotu. Rytíře o víkendu čeká venkovní duel 46. kola první ligy s Benátkami nad Jizerou. Ty požádaly v případě Jágrova startu o přesunutí utkání do Liberce. Jágr, jehož trápí potíže s kolenem, poprvé s týmem Kladna trénoval.