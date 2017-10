Jágr bude pokračovat v NHL, dohodl se na smlouvě s Calgary

Hokejový útočník Jaromír Jágr bude pokračovat v NHL. Pětačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie slavné zámořské soutěže se podle serveru sportsnet.ca i kanadské televizní stanice TSN dohodl na roční smlouvě s Calgary. Ta by mu měla zaručovat základní plat milion dolarů a kontrakt obsahuje dostupné bonusy ve stejné výši. Jágr, který byl od 1. července nechráněným volným hráčem, tak může v NHL útočit na rekord v počtu zápasů v základní části. Má jich na kontě 1711 a k vyrovnání vedoucího Gordieho Howea mu chybí 56 utkání. Calgary bude pro Jágra po Pittsburghu, Washingtonu, New York Rangers, Philadelphii, Dallasu, Bostonu, New Jersey a Floridě devátým působištěm v zámoří. Poprvé bude hrát za klub z kolébky hokeje Kanady. Podle zámořských zdrojů byly v poslední době ve hře o Jágrovy služby až tři kluby.

Jágr přiznal, že už byl připravený zůstat doma a začít sezonu v dresu prvoligového Kladna, jehož je majitelem. Uzavření kontraktu s Calgary Flames v NHL ho do jisté míry překvapilo. Do Kanady chce odletět co nejdříve, aby mohl být brzy s týmem, i když první zápas na ledě Edmontonu již nestihne. "NHL sice byla mou prioritou, ale já už měl připravenou variantu, že nikam nepůjdu a budu tady. Vážně ano. Je to pro mě takové překvapení, že to všechno takhle dopadlo," řekl Jágr v rozhovoru s ČTK během tréninku, jenž absolvoval na kladenském stadionu v pondělí před půlnocí. Díky kontraktu s Flames se před ním otevírá šance stát se hráčem s nejvíce starty v základní části NHL. "Pokud nejsi nějaká superstar, většina mužstev půjde do sezony s mladými hráči. Pak záleží na tom, zda mladí tu situaci využijí, nebo ne. Já měl asi to štěstí, že v Calgary se mladí hráči, s nimiž počítali, neukázali až v takovém světle, jak předpokládali," přemítal Jágr. S ohledem na pozici v týmu nechtěl dlouho kývnout na finančně nízké nabídky. Nakonec udělal do jisté míry krok zpět. "Jedna věc je, že těch možností moc nebylo. Ty nabídky byly zhruba stejné. Šlo ale i o to, že Calgary bylo ve hře od začátku; i když ne extra intenzivně, pořád se jednalo. A na druhé straně St. Louis se staly nepříjemné věci a zranila se jim spousta hráčů. Ti se však budou zase během roku vracet. Tam jsem to bral tak, že bych byl jako doplněk, tady to beru tak, že mám nějakou šanci," vysvětlil, co ve prospěch Plamenů rozhodlo.