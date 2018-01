Jágr bude hrát za Kladno

Hokejový útočník Jaromír Jágr míří z Calgary do prvoligového kladenského klubu, který vlastní. Rytíři oznámili, že vyřizují druhému nejproduktivnějšímu hráči historie NHL transferkartu, aby splnili všechny náležitost k jeho angažování do středečního konce přestupního termínu. "Jaromír Jágr je připravený na návrat do Česka a chce pomoci Rytířům k návratu do extraligy," uvedl tiskový mluvčí Rytířů Kladno Vít Heral. Jágrův přesun potvrdilo také Calgary. Kanadský klub zařadil Jágra na seznam volných hráčů, odkud si mohl pětačtyřicetiletého útočníka do pondělních 18:00 SEČ vybrat případný zájemce v NHL. Když se žádný nenašel, otevřela se Flames možnost poslat Jágra do Evropy. Za Kladno by olympijský vítěz z Nagana mohl nastoupit už v sobotu v Benátkách nad Jizerou.

Kouč hokejistů Calgary Glen Gulutzan a dosavadní spoluhráči Jaromíra Jágra litují toho, jak se vyvinula zřejmě poslední sezona pětačtyřicetileté legendy v NHL. Shodně ocenili jeho přínos pro Flames. I přesto, že především vinou zranění sehrál jen 22 utkání, zanechal v kabině výraznou stopu díky svému vlivu zejména na mladé hráče a příkladnému profesionálnímu přístupu. "Myslím si, že je to opravdu nešťastné. Kdokoliv, kdo se kolem hokeje pohybuje, mohl vidět, že v některých zápasech, když byl zdravý, dominoval," uvedl Gulutzan s tím, že Jágrovi bohužel zdravotní stav nedovolil, aby své umění naplno prokázal. Jágr podepsal s Calgary až v den startu soutěže roční kontrakt. Vinou pozdního startu do sezony bez přípravného kempu a pak hlavně kvůli problémům s třísly a kolenem si ve 22 zápasech stihl připsat jen sedm bodů za gól a šest asistencí.

Dvaadvacetiletý útočník Curtis Lazar má z působení v jednom týmu s Jágrem zážitek na celý život. "Mohu říkat, že jsem hrál s Jaromírem Jágrem. Je to opravdu něco výjimečného. On hrál, když jsem byl ještě v jeslích. Někde v pozadí se ozývá: "Lemieux přihrává Jágrovi!" a já jsem dítě v jeslích," uvedl Lazar. "Je to hráč, který bude v Síni slávy. Člověk zírá, co dokázal. Na ta čísla, jaký má stále přístup, když jde na led. Je skvělé, že může člověk říci, že byl u toho. Bylo to krátce, ale i tak," dodal Lazar. "Hrál jsem proti Jagsovi hodně ve Východní konferenci. Je mohutný, těžko se proti němu hraje. Jeho bilance mluví sama za sebe. Nevím, co budu dělat v jeho věku (45 let). Je úchvatné, že byl schopen hrát a pomoci našemu týmu. Jsem pyšný, že jsem mohl oblékat dres s ním," prohlásil sedmadvacetiletý obránce Travis Hamonic.