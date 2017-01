03-01-2017 06:47 | Zdeňka Kuchyňová

Obě české jaderné elektrárny, Temelín a Dukovany, loni dodaly do sítě méně elektřiny než v roce 2015. Loňská výroba v Dukovanech byla dokonce nejnižší za 28 let. Příčinou byly dlouhé odstávky obou zdrojů. Podle analytiků kvůli nižší loňské výrobě v jaderných elektrárnách energetická společnost ČEZ přišla zhruba o pět miliard korun na provozním zisku.

Sociální bydlení v Česku by v budoucnu mohl zajišťovat stát a jeho nový úřad - Centrum pro sociální bydlení. Obce by sociální byty lidem v tísni musely poskytovat jen tehdy, pokud by se do systému sociálního bydlení dobrovolně zapojily. Stát by jim pak dával dotace na investice, provoz a sociální práci. Počítá s tím poslední verze chystaného zákona o sociálním bydlení, kterou sepsalo ministerstvo práce. Podle předlohy by se měla změnit i pravidla pro vyplácení příspěvku na bydlení. K návrhu mají někteří politici i experti výhrady.