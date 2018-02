Izvestija: Nikulinova matka požádala Zemana o pomoc

Matka Rusa Jevgenije Nikulina, který v pražské pankrácké věznici čeká na rozhodnutí o svém vydání, požádala dopisem prezidenta Miloše Zemana o pomoc při osvobození svého syna. Napsal to ruský list Izvestija. Pražský hrad podle jeho informací obdržení dopisu potvrdil. Třicetiletého Rusa zadržela v říjnu 2016 v Praze česká policie na základě amerického zatykače. USA ho viní z útoků na sociální sítě. O jeho vydání žádají Spojené státy i Rusko. Přípustnost extradice do obou zemí už potvrdily české soudy, konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti. Nikulin se možnosti vydání do USA brání tvrzením, že v zámoří nebude spravedlivě souzen. Týdeník Respekt v pondělí napsal, že Zeman v Nikulinův prospěch letos dvakrát lobboval. V průběhu ledna a února na téma Nikulin dvakrát mluvil s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. "Dlouhodobě prorusky orientovaný Zeman při obou z nich vyslovil názor, že Nikulin by měl být vydán do Ruska," napsal Respekt.