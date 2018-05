Izraelský prezident poděkoval Zemanovi za postoj k Izraeli

Izraelský prezident Reuven Rivlin poděkoval českému prezidentovi Miloši Zemanovi za jeho "pevnou pozici" v otázce Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. Zároveň ho pozval, aby ještě letos do Izraele přicestoval. Vyplývá to z dopisu, který Rivlin Zemanovi adresoval a který zveřejnil hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Rivlin Zemanovi také poděkoval za podporu případného přesunu českého velvyslanectví do Jeruzaléma. "Doufáme, že k tomu opravdu v blízké budoucnosti dojde," napsal Rivlin. Český prezident platí dlouhodobě za blízkého zastánce Izraele. Opakovaně se například vyslovil pro to, aby česká diplomacie přesunula ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, jako to udělaly Spojené státy. Premiér Andrej Babiš (ANO) zveřejnil na twitteru dopis, který minulý týden zaslal izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Kromě přání k dubnovému Dni nezávislosti v něm opakuje, že ještě do konce května Česká republika znovu otevře v Jeruzalému honorární konzulát.

U příležitosti 70. výročí založení Izraele Spojené státy přemístily své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Kritiku si americký krok vysloužil ze strany Evropské unie, která dlouhodobě zastává názor, že jediným realistickým řešením izraelsko-palestinského konfliktu je vznik dvou států, kromě Izraele tedy i palestinského, s Jeruzalémem jako hlavním městem obou z nich. Přípravu prohlášení EU, které by krok USA kritizovalo, ale v minulých dnech zablokovala trojice unijních zemí. Kromě Česka také Maďarsko a Rumunsko. Přemístění ambasády vyvolalo protesty. Izraelská střelba na protestující Palestince v Pásmu Gazy si dnes vyžádala už 25 mrtvých. S odkazem na ministerstvo zdravotnictví v Gaze to oznámila agentura AP. Dalších přinejmenším 500 Palestinců bylo zraněno, z toho 200 bylo postřeleno, informovaly agentury Reuters a AFP.