Izraelská firma představila českou verzi zařízení pro nevidomé

Českou verzi zařízení, které nevidomým částečně nahrazuje zrak, představila izraelská firma OrCam Technologies na pražské konferenci při Týdnu inovací. Zařízení má podobu 7,5 centimetru dlouhé tyčinky, kterou lze připnout z boku na brýle. Rozliší obraz, čte text a podává nositeli další důležité informace. Dosud bylo k dispozici v několika světových jazycích, česká verze je novinkou. Podle Eliava Rodmana z OrCam Technologies dokáže zařízení MyEye pomoci lidem s poruchou zraku s každodenními těžkostmi, od výběru barevně ladícího oblečení přes rozpoznání tváří známých lidí po čtení novin či nápisů na ulicích a v obchodech. Zařízení uživateli řekne, co má před sebou. Nefunguje stále, aby uživatele neobtěžovalo, ale jen tehdy, když člověk ukáže prstem před sebe. Při posouvání prstu po řádku čte text.

Získávání elektrické energie přímo z rostlin představila na konferenci při Týdnu inovací Ermi van Oersová z nizozemské firmy Living Light. Zatím na tomto principu fungují vyvinutá drobná svítidla, která by se měla na trhu objevit ještě letos. Podle van Oersové bude dalším krokem rozšíření technologie tak, aby bylo možné její pomocí rozsvítit park nebo zabezpečit část energetické spotřeby domácnosti. Metoda využívá procesu fotosyntézy, který se v rostlinách přirozeně odehrává za slunečního světla a při kterém se část vzniklých organických látek dostává kořeny do půdy. Tam ji zpracují půdní bakterie, přičemž vznikne energie, kterou je technologie vyvinutá odborníky ze společnosti Plant-e schopna zachytit na anodě. Následně se přesunují ke katodě, a tím vzniká elektrický proud. Stejnou technologii bude podle Oersové možné použít pro získání energie i například z organického odpadu nebo z odpadních vod. V budoucnu by to mohlo přinést částečnou energetickou soběstačnost pro domácnosti. Ještě letos budou na trhu plovoucí lampičky, které si energii pro svícení vyrobí přímo z látek obsažených ve vodě.