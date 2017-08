Izetbegović odmítá Zemanův názor, že Bosna může být základnou IS

Člen předsednictva Bosny a Hercegoviny Bakir Izetbegović odmítl názor českého prezidenta Miloše Zemana, že Bosna by kvůli svému národnostnímu složení mohla být základnou Islámského státu (IS) v Evropě. Izetbegović v tříčlenné bosenské kolektivní hlavě státu zastupuje Bosňáky (dříve Muslimové), kteří vyznávají islámskou víru. Zeman v nedělním pořadu serveru Blesk.cz S prezidentem v Lánech mimo jiné uvedl, že v případě teritoriální porážky IS v Iráku a v Sýrii hrozí nebezpečí, že si islamisté vytvoří teroristickou evropskou základnu, kterou může podle něj být Bosna. Proti tomuto vyjádření se Izetbegović důrazně ohradil. Zeman "bez jakéhokoli důvodu a podkladu šíří nebezpečné nepravdy o Bosně a Hercegovině a zejména o Bosňácích, muslimech, jež se podobají dřívějším prohlášením chorvatské prezidentky Kolindy Grabarové Kitarovičové a rakouského ministra zahraničí Sebastiana Kurze", citovala Izetbegovičovo vyjádření regionální televizní stanice N1, která kryje události v Bosně, Chorvatsku a Srbsku.