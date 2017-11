Iva Uchytilová se vrátila z Filipín ze soutěže Miss Earth

Devatenáctiletá Iva Uchytilová, která reprezentovala Česko v soutěži krásy Miss Earth, přiletěla do Prahy. V konkurenci téměř 90 uchazeček o titul Miss Earth se probojovala mezi finálovou osmičku. S odstupem času si myslí, že dosáhla dobrého výsledku. V Manile strávila měsíc. Soutěž vyhrála právě zástupkyně Filipín Karen Ibascová. Soutěžící byly rozděleny do tří skupin. Uchytilová byla ve skupině například s dívkami z Rakouska, Afriky a Jižní Ameriky. Kvůli České Miss Uchytilová posunula o rok maturitu na gymnáziu. Od 12 let se věnuje latinskoamerickým a standardním tancům. Česko reprezentovala i v zahraničí. Soutěž Miss Earth, která se koná od roku 2011, se od ostatních obdobných akcí liší svým ekologickým zaměřením. Součástí třicetidenního programu byly semináře o rozšiřování lesů, problematice likvidace plastů nebo třídění odpadu, popsala minulé týdny Uchytilová.