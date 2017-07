Irák si v boji proti Islámskému státu (IS) cení pomoci od české vlády i českých neziskových organizací. Řekl to irácký velvyslanec Valíd Šiltágh. České firmy se podle něj mohou zapojit do poválečné rekonstrukce země a využít dřívější kontakty. Velvyslanec Šiltágh rovněž tlumočil poděkování irácké armády za letouny L-159 české výroby, které byly nasazeny do boje o druhé největší irácké město Mosul. Armáda osvobodila město po devět měsíců trvajícím boji s jednotkami IS. Irácký premiér Hajdar Abádí oznámil vítězství v Mosulu minulý týden v pondělí.