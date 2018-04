Irák nabídl Česku spolupráci tajných služeb

Irák nabídl České republice spolupráci tajných služeb a v boji proti terorismu. Země potýkající se s následky války proti takzvanému Islámskému státu má zájem o českou pomoc v logistické či technologické oblasti nebo o výcvik pilotů. Česko by také mohlo Iráku pomoci s léčbou zraněných vojáků či obyvatel. Na tiskové konferenci to po jednání řekli česká ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) a irácký ministr obrany Irfan Hijalí. V Iráku nyní působí přibližně 50 českých vojáků. V zemi cvičí letecký personál v obsluze českých bitevníků L-159, školí irácké specialisty v ochraně proti zbraním hromadného ničení a vojenští policisté pomáhají při výcviku místní policie. Působení české armády by se mohlo v příštích měsících rozšířit.