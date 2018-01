Internetové bankovnictví používá polovina Evropanů

Více než polovina dospělých Evropanů používá internetové bankovnictví. Jejich podíl se za posledních deset let zdvojnásobil. Podle údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat, používalo v roce 2017 internetové bankovnictví 51 procent Evropanů ve věku 16 až 74 let. V roce 2007 tento podíl činil jen 25 procent. Česká republika obsadila mezi 28 zeměmi EU spolu s Rakouskem 12. příčku s podílem 57 procent. Internetové bankovnictví je oblíbené zvláště mezi lidmi ve věku 25 až 34 let, kde podíl uživatelů činí 68 procent. Nejběžnější je internetové bankovnictví v Dánsku, kde ho používá 90 procent dospělých. Naopak nejméně je tato služba obvyklá v Bulharsku, kde ji má jen pět procent obyvatel, v Rumunsku pak sedm procent.