Imunoterapie prodlouží život pacientům se zhoubným melanomem až osmkrát

Pacienti s rakovinou plic budou mít za nedlouho další možnost léčby - takzvanou imunoterapii. Ta se už několik let používá u melanomů. Léčba spočívá v tom, že se nastartuje imunitní systém, který pak sám dokáže bojovat proti rakovinnému bujení. Doba přežití se zhoubným melanomem se díky léčbě daří prodloužit z pár měsíců i na dva roky. Čtvrtina pacientů má dokonce naději nejmíň na dalších 10 let života, a to bez známek nemoci,

Od února je imunoterapie českým pacientům dostupnější - drahá léčba je totiž hrazená z veřejného zdravotního pojištění, Jedná se o částky 1 - 1,2 milionu korun ročně pro jednoho pacienta. Aktuálně se tak v Česku léčí asi 500 pacientů se zhoubným melanomem. Brzy by ale na imunoterapii měli dosáhnout i další lidé s nádorovým onemocněním. Čeká se už jen na schválení úhrad. V Česku žije přes půl milionu lidí se zhoubným nádorem - nových případů je skoro 86 tisíc ročně.