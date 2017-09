iDnes:Po pádu z Karlova mostu zemřel herec Jan Tříska

Osmdesátiletý herec Jan Tříska zemřel na následky zranění, která utrpěl po sobotním pádu z Karlova mostu do Vltavy. Ode dneška měl natáčet film Na střeše. Třísku z vody vytáhli dva cestující z okolo projíždějící lodi. "Několikrát mi říkal, že vždycky před natáčením chodí čerpat sílu a prosit o štěstí na Karlův most, kde sahá na sochy," řekl České televizi režisér Jiří Mádl. Tříska se podle něj na natáčení filmu Na střeše těšil. Absolvoval už kostýmovou zkoušku. "Dlouho jsme zkoušeli, Honza byl v perfektní kondici. Pořád mě informoval o tom, jak běhá a jak se připravuje s textem," dodal Mádl.

Herec, který po emigraci žil trvale ve Spojných státech, si ještě letos dosyta užil rodného Česka, uvádí server iDnes. Účinkoval v Letních shakespearovských slavnostech. zúčastnil se premiéry snímku Jana Svěráka Po strništi bos, kde hraje zarytého dědečka autora scénáře Zdeňka Svěráka, a dostal čestnou cenu Febiofestu. V 60. letech byl domácí hvězdou první velikosti, nejmladším členem souboru Národního divadla. Natočil snímky Hvězda zvaná Pelyněk, Ukradená vzducholoď, Na kometě, Radúz a Mahulena. „Tehdy jsem hrával prince, kteří jezdí na bílém koni a recitují romantické verše. Nepředstavoval jsem si, že budu číst scénáře, kde stojí - Děda leží v posteli a mlčky civí do stropu," žertoval po letech. V roce 1977 emigroval, poté už dostal první divadelní roli v newyorském Public Theatre v Mistrovi a Markétce. Tehdy bydlel na Manhattanu u režiséra Miloše Formana, který jej obsadil do svých filmů Ragtime či Lid versus Larry Flynt. Pak s manželkou Karlou Chadimovou a dvěma dcerami přesídlil do Kalifornie. Po pádu komunismu se Tříska často vracel domů, na jeviště včetně Divadla Na Jezerce i před kameru. Legendou se stal jeho učitel Igor Hnízdo v Obecné škole, jež získala nominaci na Oscara stejně jako Želary, kde také hrál. Velkou roli měl ve filmu Šílení a těšil se na svou roli v novince Jiřího Mádla Na střeše, uvádí server iDnes.