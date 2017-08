Ve věku 75 let zemřel v Kanadě vědec a jeden z nejznámějších českých autorů kreslených vtipů Pavel Kantorek. Serveru iDnes.cz to řekl Kantorkův bratr Jan. V srpnu 1968 po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa Kantorek emigroval a před svou smrtí působil jako univerzitní profesor v Torontu. Kantorek byl rodákem z Olomouce a v Brně vystudoval přírodní vědy. Již tehdy kreslil vtipy a role humoristy a vědce se mu podařilo úspěšně propojit. "Těch vtipů bylo několik tisíc. Od 70. let vycházely ve Švýcarsku, v Německu, v Kanadě a po listopadu se opět objevily i tady," říkal sám Kantorek. Kromě vtipů byl také autorem kreslených povídek, zejména se zvířecí a vědeckou tematikou. Po revoluci v roce 1989 se do Česka rád vracel, jezdil do Prahy nebo na chalupu. Pracoval ale v Kanadě, kde byl profesorem na Fakultě inženýrství a aplikovaných věd na Reyrsonově univerzitě v Torontu.