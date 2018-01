Hypoindex: Počet hypoték loni klesl, objem činil opět 226 mld. Kč

Počet sjednaných hypotečních úvěrů loni klesl o téměř 5000 na 109.600, jejich objem činil 225,8 miliardy korun. To bylo téměř stejně jako v rekordním roce 2016. Průměrná úroková sazba za celý loňský rok stoupla na 2,02 procenta, předminulý rok byla 1,87 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. "Zájem o financování hypotečním úvěrem byl opět vysoký, k čemuž přispěly stále velmi příznivé úrokové sazby. V celém roce 2017 byla také zřetelná snaha regulátora hypoteční trh brzdit. Nicméně v tomto ohledu spíše působil nedostatek nemovitostí na trhu, které by bylo možné nakoupit, než důsledky doporučení regulátora," uvedl analytik Fincentra Josef Rajdl.

Výhled na rok 2018 je podle Rajdla nejistý. Odborníci se ale shodují na tom, že hypoteční úvěry budou zvolna zdražovat. Odhad je takový, že na konci letošního roku se sazby budou pohybovat mezi 2,75 až třemi procenty. V kurzu budou stále tříleté a pětileté fixace, ale počty uzavřených hypoték pravděpodobně klesnou, odhadl.