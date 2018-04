Hüner: Chybné projekty budou dočasně hrazeny z národních zdrojů

Chybné projekty v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pokračují. Po dobu, než je projedná Evropská komise, budou hrazeny z národních zdrojů. Na žadatele tak nebudou mít žádný dopad. Na tiskové konferenci to uvedl ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). Lidové noviny uvedly, že operační program, v němž je zhruba 114 miliard korun, pozastavila Evropská komise. Důvodem je výsledek auditu, který v programu odhalil čtrnáctiprocentní chybovost. "V pátek jsme od Evropské komise obdrželi dopis, ve kterém nás seznámila s pozastavením výplaty. To slovo pozastavení je důležité. Program totiž běží dál, ale po dobu projednávání bude hrazen z národních zdrojů," uvedl Hüner. Chyby podle něj vznikly v letech 2015 až 2017.

Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 až 2020. Podle posledních informací v jeho rámci požádaly firmy o podporu pro 13.000 projektů. Z toho 4500 žádostí již splnilo podmínky a byly s nimi uzavřeny smlouvy o podpoře za celkem 45 miliard korun. Podpora z programu je zacílena přednostně na malé a střední podniky, kterých by se problémy dotkly nejvíce. Pokud by nejistota trvala delší dobu, neobešlo by se to bez makroekonomických dopadů, varoval mluvčí komory Miroslav Diro.