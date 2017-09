Hřebejkova Učitelka vstoupila do amerických kin, Čína chce remake

Film Jana Hřebejka Učitelka vstoupil začátkem měsíce do americké, kanadské, argentinské, estonské a italské distribuce. V říjnu přijdou na řadu francouzská kina. Britský portál BBC zařadil snímek na první místo do výčtu deseti filmů, které je třeba v září vidět. Čína projevila zájem o natočení remaku. Scénář filmu si vyžádala oscarová Knihovna Akademie filmových umění a věd, aby ho zařadila do své stálé kolekce 15.000 amerických i zahraničních scénářů od roku 1910 až po současnost. ČTK to sdělila mluvčí projektu Martina Chvojka Reková. Film natočený ve slovensko-české koprodukci měl v zahraničí premiéru loni. Hřebejkův snímek se Zuzanou Mauréryovou v hlavní roli vypráví příběh zdánlivě empatické a laskavě vyhlížející pedagožky, která kvůli osobnímu obohacení manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči. V argentinském Buenos Aires se v těchto dnech promítá v osmi kinosálech, vysokoškolský pedagog a kritik Diego Brodersen se o něm vyjádřil jako o příjemném překvapení.