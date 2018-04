Hradní stráž by mohla dostat nové stejnokroje pro strážní službu

Vojáci Hradní stráže by mohli nosit nové stejnokroje, které by byly určeny pro strážní službu. Nahradily by klasické maskáče. Uniformy výtvarníka Theodora Pištěka, ve kterých vojáci hlídají hradní brány nebo plní další ceremoniální povinnosti, se změny týkat nebudou. ČTK to řekl velitel Hradní stráže Jiří Kývala. Ke změně by podle něj mohlo dojít nejdříve za dva roky.

Klasické vojenské maskáče, které v současné době musí Hradní stráž pro běžnou strážní službu používat, jejím potřebám úplně nevyhovují, poznamenal Kývala. A to třeba pro upevnění některých zbraní nebo pomocných prostředků, jako jsou radiostanice a podobně. Vojáci by uvítali, aby byli ušity kvůli klimatickým podmínkám uzavřené oblasti Hradu z jiných materiálů. Kývala považuje také za nepřirozené, že vojáci v prostředí historického Pražského hradu chodí v maskáčích určených do terénu.