Hrad už podle Babiše dostal seznam ministrů včetně Pocheho

Pražský hrad už dostal od premiéra Andreje Babiše (ANO) seznam kandidátů na členy jeho nové vlády, je mezi nimi i adept na ministra zahraničí Miroslav Poche (ČSSD). Babiš to dnes řekl novinářům. Koaliční vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM se podle něj poprvé sejde ve středu před polednem, aby projednala a poslala do Sněmovny žádost o vyslovení důvěry, o níž by poslanci mohli rozhodovat 11. července. Není ale jisté, zda si Poche půjde spolu s ostatními ve středu na Hrad pro své jmenování s ohledem na nesouhlasný postoj prezidenta Miloše Zemana i komunistů. "O tom jsme se nebavili, ale víceméně pan prezident se už včera (v neděli) vyjádřil, že nominaci Pana Pocheho odmítá. Ale já jsem vlastně po formální stránce musel naplnit ten závazek vůči ČSSD, která trvala na té nominaci. V opačném případě nechtěli tu vládu podpořit," řekl premiér. Pokud by Zeman Pocheho nejmenoval, diplomacii by mohl dočasně řídit předseda ČSSD Jan Hamáček, který bude zároveň ministrem vnitra.