Hrad: Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřován, ze CEFC odejde

Šéf CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřován pro podezření z porušení zákona. Zástupci Šanghaje a čínských úřadů to potvrdili minulý týden hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi. Podle vedení CEFC odejde z čela firmy. ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Poradcem prezidenta Jie Ťien-ming zůstane do prošetření záležitosti. Ve stejnou dobu zástupci evropské pobočky CEFC oznámili, že skupina stahuje žádost o navýšení podílu ve skupině J&T Finance Group, kterou podala k České národní bance, a že do skupiny CEFC Europe vstupuje další akcionář.

V Česku CEFC Group (Europe) Company koupila podíly například v aeroliniích Travel Service, cestovní agentuře Invia.cz, kapitálově vstoupila do J&T Finance Group, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, je majoritním vlastníkem fotbalové Slavie i stadionu v Edenu. CEFC Europe spravuje nyní v ČR aktiva přes 1,5 miliardy eur.