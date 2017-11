Hrad bude za tvrzení o Zemanově rakovině chtít omluvu a 5 milionů

Po brněnském politikovi Svatopluku Bartíkovi, který napsal na facebook, že prezident Miloš Zeman má rakovinu, bude Pražský hrad požadovat omluvu a pět milionů korun. Peníze případně půjdou do prezidentova volebního fondu. Zeman to řekl v televizi Barrandov. Bartík tvrzení o špatném Zemanově zdraví stáhl ze svého facebookového profilu. Počátkem týdne tam napsal, že Zeman má rakovinu a zbývá mu několik měsíců života. Hrad i Zemanův lékař to odmítli. Bartík dál trvá na tom, že veřejnost má znát zdravotní stav nejvyššího ústavního činitele.