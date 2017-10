Hráč pokeru: Světový turnaj v Rozvadově je skvělou reklamou pro ČR

Turnaj světové série v pokeru, který začne ve čtvrtek v Rozvadově na Tachovsku, chápe úspěšný český hráč Pavel Kellner jako skvělou reklamu pro Českou republiku. World Series of Poker Europe, největší turnaj v této karetní hře mimo americké Las Vegas, v rozvadovském King's Casinu potrvá do 10. listopadu. Jde o největší turnaj, co se tu zatím hrál, řekl ČTK dvaatřicetiletý Kellner, jenž hraje na špičkové úrovni sedm let. Narodil se v Domažlicích, studoval v Plzni a nyní žije v Praze. Podle organizátorů na turnaj přijede přes 20.000 hostů, kteří budou hrát o 600 milionů korun, vítěz si odnese okolo 100 milionů korun. Peníze se většinou vyberou na vstupech do turnajů.

V ČR se poker rozšířil po roce 2000. Jeho obliba roste, i když to už není takový boom jako za éry Martina Staszka, který v roce 2011 vyhrál v USA v hlavním turnaji zhruba pět milionů dolarů. V Česku, hlavně Rozvadově, kde se hraje každý týden, ale také v Praze a Olomouci, je široká nabídka turnajů. Poker hrají nejvíce mladí a lidé ve středním věku.