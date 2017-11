Hospodářská komora: Česká ekonomika letos zrychlí růst na 4,5 pct

Česká ekonomika letos zrychlí růst na 4,5 procenta z loňských 2,5 procenta. V příštím roce hrubý domácí produkt zpomalí na 3,6 procenta. Vyplývá to z prognózy, kterou zveřejnila Hospodářská komora ČR. "Česká ekonomika prožívá dobré období. Základním zdrojem růstu HDP je zahraniční poptávka, stabilizace v eurozóně, která se přetavuje do zahraničního obchodu, ale dopadá i na soukromé investice firem. To vede k větším zakázkám, tlaku na přijímání lidí. Při situaci na trhu práce to znamená růst mezd. Ten se potom přelévá do dalšího pozitivního faktoru, kterým je rostoucí spotřebitelská poptávka," řekl prezident komory Vladimír Dlouhý. Reálné mzdy zvýší podle předpovědi růst letos na pět procent z loňských tří procent, v roce 2018 vzrostou o 5,8 procenta. Nezaměstnanost se po letošním poklesu na 4,3 procenta sníží na 4,1 procenta. Inflace vzroste z 2,4 procenta v tomto roce na 2,9 procenta v roce 2018, odhadla komora. Průměrný kurz koruny očekává prognóza příští rok na 25,40 Kč za euro, dnes se pohybuje okolo 25,60 Kč/EUR.