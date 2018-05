Horor Dracula zahájí divadelní sezonu na točně v Českém Krumlově

Premiérou hororu Dracula zahájí 6. června Jihočeské divadlo 60. sezonu před českokrumlovským otáčivým hledištěm. Druhou premiérou bude rodinné představení Ztracený svět. Na točně nabídne divadlo do 10. září osm her. Celkem bude 92 představení, o čtyři více než loni. Všechny tři činoherní tituly jsou téměř vyprodány. S Draculou se do Jihočeského divadla vrací někdejší šéf jeho činohry Martin Glaser, nyní ředitel Národního divadla Brno. Žánrově jde o romantický horor, hlavní roli ztvární Petr Halíček.

Druhou premiérou bude 23. června Ztracený svět, dobrodružná hra, kterou podle knihy A. C. Doyla. Lákadlem má být 15 loutek pravěkých ještěrů, největší měří devět metrů. Loutky dinosaurů jsou ze stejného materiálu jako letecké modely, loutka velociraptora váží deset kilogramů, tyranosaura rexe 40 kilogramů.