Česká hokejová reprezentace uzavřela působení ve skupině olympijského turnaje vítězstvím nad Švýcarskem 4:1 a zajistila si přímý postup do čtvrtfinále. Půjdou do něj jako druhý nejlépe nasazený tým po Švédsku či Finsku a jejich soupeř vzejde z úterní kvalifikace play off.