HN: Ministerstvo vnitra chce kvůli úsporám zavřít třetinu matrik

Ministerstvo vnitra plánuje, že do konce roku skončí více než 400 matrik většinou v nejmenších obcích. Ministerstvo to oznámilo krajům, zavřela by se tak přibližně třetina těchto úřadů v zemi. Stát by měl ušetřit zhruba 150 milionů korun. O zrušení rozhodne ministr vnitra. Napsaly to dnes Hospodářské noviny (HN). Plán se podle deníku nelíbí starostům. Matriky vystavují rodné listy, úmrtní listy a zaznamenávají sňatky. "Z analýzy, kterou jsme si nechali vypracovat, plyne, že 400 až 450 matrik nevykoná ani dvacet matričních úkonů za rok," podotkl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Stát přitom platí obcím za úředníka i v případech, kdy lidé jejich práci vyžadují jen málokdy. Mlsna proto navrhuje zavřít matriky tam, kde ročně provedou méně než 20 úkonů a do 20 kilometrů od obce je jiný úřad.