Hmyz by měl být brán jako hospodářské zvíře, připravuje se novela

V ČR se v budoucnu možná bude smět chovat hmyz pro lidskou stravu. Novelu veterinárního zákona, která by reagovala na novou evropskou legislativu, připravuje Státní veterinární správa (SVS). Podle zástupců veterinární správy je v současné době v ČR již sedm chovatelů, kteří však zatím všechny své produkty vyvážejí mimo republiku do dalších členských států EU. Kdy by mohla nová úprava začít v Česku platit, ještě není známé, čeká se na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a na následné vyhodnocení Evropskou komisí. Ačkoliv se již v současnosti na gurmetských festivalech objevují smažení cvrčci nebo švábi, podle veterinářů je jejich právní úprava nejasná.