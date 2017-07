Tradiční Jízda králů projela Hlukem na Uherskohradišťsku. S bílou růží v ústech jí kraloval dvanáctiletý Tadeáš Křižan, doprovázela jej více než dvacetičlenná družina jezdců na bohatě zdobených koních. Členem družiny byl také sedmnáctiletý králův bratr Lukáš. Jízdu provázelo tradiční vyvolávání veršů, kterými družina baví přihlížející. Takzvané vyvolávky se vtipně trefovaly do místních obyvatel, starosty, sportovních oddílů i náhodných kolemjdoucích. V Hluku se jezdí Jízda králů vždy jednou za tři roky jako součást Dolňáckých slavností. Jízda králů patří k nejznámějším folklorním zvykům v zemi. Její původ je podle některých výkladů v dobách, kdy spolu soupeřili chlapci při vyhánění dobytka a nejlepší z nich se stal králem. Druhý původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se prý do ženského kroje a do úst si vložil růži. Najít krále je výsadou jinochů, kteří v daném roce dovrší 18 let. Obcházejí rodiny chlapců ve věku od deseti do 12 let a přemlouvají je, aby jim "daly syna za krála".