Historička: o společnosti vypovídá i to, jaké slaví svátky a jak

Ze vzniku Československa v roce 1918 se neradoval každý, později stát vydával instrukce, jak se má tento svátek slavit. Jak se 28. říjen slavil v minulosti a jak to bylo s dalšími svátky z první republiky, zkoumalo šest historiků. Vypravili se do knihoven a archivů v regionech a na Slovensko. Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu v rozhovoru pro ČTK uvedla, že svátky hodně vypovídají o společnosti, politické atmosféře i napětí mezi menšinami. Je to vidět už na samotném datu 28. října, kdy se připomíná vznik samostatného Československa.

Letos od jeho založení uplyne 100 let. Ve skutečnosti ale není toto datum tak jednoznačné. Slováci o vyhlášení státu 28. října 1918 ještě nevěděli a důležitější je pro ně až přijetí Martinské deklarace 30. října. Komunisté si raději připomínali 14. říjen, což byl den generální stávky. Byla někdy chápaná jako počátek samostatnosti. A Němci nebo Maďaři 28. říjen nikdy slavit nechtěli. Od roku 1925 bylo slavení 28. října vymahatelné, vstoupil totiž v platnost zákon, který uzákonil "státotvorné" svátky. V roce 1939 se státní svátek změnil v demonstraci za svobodu, při které byl smrtelně postřelen student Jan Opletal. Až do konce války se vznik státu slavit nesměl. Po válce připadl na 28. říjen i den znárodnění. Od roku 1953 už nebyl vznik Československa státním svátkem. Později se 28. říjen připomínal jako den federalizace. Až v roce 1988 se stal 28. říjen opět dnem pracovního volna, jak je tomu i dnes.