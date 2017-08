Historici zpřesnili počet obětí okupace 1968, vydali k tomu knihu

Historici v nové knize Okupace 1968 a její oběti zpřesnili počet obětí, které si vyžádala okupace Československa v roce 1968. Podle aktuálních čísel v jejím důsledku do konce roku 1968 zemřelo 137 Čechů a Slováků. Při křtu knihy to řekli autoři publikace Prokop Tomek a Ivo Pejčoch. Během pobytu okupačních vojsk v Československu celkem zemřelo přes 400 lidí. Pejčoch řekl, že na získávání informací oba historici pracovali několik let. Dosavadní údaje zpřesnili díky studiu dosud neznámých archivních materiálů z Česka i ze Slovenska.