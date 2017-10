Historici mapují underground, zajímají je zátahy proti kapelám

Největší akce namířené proti undergroundu jsou zmapované dobře, ale co se dělo v regionech, se zatím přesně neví, přiznávají historici, kteří se zabývají českým undergroundem. Jen v Archivu bezpečnostních složek je k tomuto tématu zhruba 150.000 stran dobových materiálů. Uvedli to historici na konferenci Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Historik Ladislav Kudrna uvedl, že proti nepohodlným skupinám režim zasahoval při celostátní akci Kapela v 70. letech. Vedl ji náčelník 10. správy federálního ministerstva vnitra Vladimír Stárek. Jeho cílem byla likvidace závadných bigbítových skupin, která vyvrcholila procesem s českým undergroundem. "Nechtěným výsledkem byla Charta 77," řekl historik. Nepřehlednou situaci na neoficiální a polooficiální hudební scéně 60. a 70. let minulého století popíše kniha Kapela, která vyjde v listopadu.