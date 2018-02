Neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer bude na podzim kandidovat do Senátu. O hlasy voličů se bude ucházet v Praze, zatím se ale nerozhodl, ve kterém ze čtyř pražských senátních obvodů to bude. V současné době ještě jedná s politickými stranami o případné podpoře, řekl ČTK. Podle Hospodářských novin jednal se zástupci ODS a TOP 09, podle serveru iDnes.cz by se měl setkat také s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Hilšer podotkl, že v prezidentské volbě dostal poměrně vysokou voličskou podporu, a nechtěl by ji proto "zahodit". V úvahu podle něj připadalo zapojení do komunální politiky nebo do Senátu. Další známou osobností, která se bude ucházet o senátorský mandát, bude bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek, kterého podpořili Starostové a nezávislí.