Herec Jan Tříska se vážně zranil, spadl z Karlova mostu

Osmdesátiletý herec Jan Tříska je po zranění ve vážném stavu v nemocnici. Od pondělí měl natáčet film Na střeše, natáčení ale bylo odloženo. ČTK to sdělila mluvčí filmu Uljana Donátová. V sobotu zřejmě spadl z Karlova mostu do Vltavy. Herec je na jednotce intenzivní péče v Ústřední vojenské nemocnici. V sobotu první informace hasičů o neštěstí na Karlově mostě uváděly, že muž do řeky skočil. "Nemůžeme nic takového potvrdit, událost stále vyšetřujeme," řekl ČTK pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan. Potvrdil, že muži, který z mostu spadl, je 80 let, tedy stejně jako Třískovi. Muže z vody vytáhli dva cestující z okolo projíždějící lodi. Nejevil známky života, nedýchal a byl v bezvědomí. "Oba zachránci ho proto za pomoci telefonických instrukcí operátorky záchranné služby oživovali až do příjezdu záchranářů. Ti ho přebírali už s obnovenou srdeční funkcí," řekla ČTK mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

"Několikrát mi říkal, že vždycky před natáčením chodí čerpat sílu a prosit o štěstí na Karlův most, kde sahá na sochy," řekl České televizi režisér filmu Jiří Mádl. Tříska se podle něj na natáčení filmu Na střeše těšil. Absolvoval už kostýmovou zkoušku. "Dlouho jsme zkoušeli, Honza byl v perfektní kondici. Pořád mě informoval o tom, jak běhá a jak se připravuje s textem," dodal Mádl.