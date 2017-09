Herec Jan Tříska je ve vážném stavu, spadl z Karlova mostu

Osmdesátiletý herec Jan Tříska je po zranění ve vážném stavu v nemocnici. Od pondělí měl natáčet film Na střeše, natáčení ale bylo odloženo. ČTK to sdělila mluvčí filmu Uljana Donátová. V sobotu spadl z Karlova mostu do Vltavy, uvedly servery Blesk.cz a Expres.cz. Pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan ČTK řekl, že muži, který z mostu spadl, je 80 let, tedy stejně jako Třískovi. Herec je v intenzivní péči v Ústřední vojenské nemocnici.

Tříska si jako jeden z nejtalentovanějších herců generace 60. let vysloužil přezdívku český Marlon Brando. Po emigraci dokázal prorazit i v Hollywoodu. Natočil v Americe 44 filmů, z nich dva s Milošem Formanem - Ragtime a Lid versus Larry Flynt. Po změně režimu se vrátil do českého povědomí rolemi krále Leara a učitele Igora Hnízda ve filmu Obecná škola. Od roku 1982 žije v Los Angeles s Karlou Chadimovou. Do Česka se ale vrací na před kamery a na divadelní pódia.