Herec Jan Tříska je po vážném zranění v nemocnici

Osmdesátiletý herec Jan Tříska je po zranění ve vážném stavu v nemocnici. Od pondělí měl natáčet film Na střeše, natáčení ale bylo odloženo. ČTK to sdělila mluvčí filmu Uljana Donátová. Podle serverů Blesk.cz a Expres.cz je Tříska mužem, který v sobotu odpoledne spadl z Karlova mostu do Vltavy. Tříska si jako jeden z nejtalentovanějších herců generace 60. let vysloužil přezdívku český Marlon Brando. Po emigraci dokázal prorazit i v Hollywoodu. Po změně režimu se vrátil do českého povědomí rolemi krále Leara a učitele Igora Hnízda ve filmu Obecná škola. Zůstal ale v Kalifornii a do ČR vyráží na divadelní pódia a před kamery.