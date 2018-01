Tenistka Helena Suková bude uvedena do Mezinárodní síně slávy. Vítězka čtrnácti grandslamových turnajů ve čtyřhře a mixu uspěla až na potřetí, v nominaci na vstup do síně slávy byla i v letech 2012 a 2015. Slavnostní ceremoniál v Newportu proběhne 21. července. Do Síně slávy už dříve vstoupili například Ivan Lendl, Jan Kodeš nebo Martina Navrátilová.