03-01-2017 14:42 | Zdeňka Kuchyňová

Do Jesenice u Prahy by mohlo být protaženo pražské metro, které by v tomto úseku jezdilo po povrchu. Středočeský kraj i Praha počítají se vznikem pracovní skupiny, která bude řešit, zda by takové dopravní spojení bylo technicky možné a případně kde na projekt získat prostředky. Novinářům to řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Podle ní by prodloužení nové trasy D do Jesenice bylo jednodušší než vést do této obce tramvajovou trať, jak o tom uvažovalo bývalé vedení kraje. Doprava z Jesenice do Prahy je dlouhodobě velmi komplikovaná. Na silnici od Benešova do Vestce se v dopravních špičkách vytvářejí kolony vozidel, v nichž často uvíznou i autobusy vezoucí děti do školy a lidi do zaměstnání.

Podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), který má dopravu na starosti, je vyjádření Jermanové populistické a Praha stavbu metra do Jesenice v tuto chvíli neřeší.