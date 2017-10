Havlíček ve Sněmovně vysvětlí historii kauzy kolem těžby lithia

Ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) nehodlá odstupovat kvůli podpisu memoranda o těžbě lithia. K vysvětlení dohody ministra vyzval šéf koaličního hnutí ANO Andrej Babiš. Pokud tak Havlíček neučiní, měl by podle Babiše odstoupit. Havlíček ČTK řekl, že memorandum umožní státu přátelsky se zapojit do projektu s vlastníkem licence australskou firmou European Metals Holdings (EMH). Svolání mimořádné schůze Sněmovny na téma lithia považuje ministr za předvolební kampaň, je ale připraven vystoupit a vysvětlit historii zájmu těžařů o těžbu lithia v Česku. Havlíček dohodu uzavřel před týdnem. Termín podpisu memoranda podle něj vyplynul z tempa jednání, cíleně ho krátce před volbami nevybíral. Babiš považuje podpis memoranda za skandální. O víkendu Havlíček odmítl, že by dokument znamenal pro Česko hrozbu v případných mezinárodních soudních sporech o ochraně investic. Memorandum je podle Havlíčka nezávazné ujednání, ze kterého pro stát nevyplývají žádné závazky ani povinnosti.

Firma Geomet, která plánuje těžbu lithia na Cínovci, se distancovala od předvolebních debat na toto téma. Diskusi chce udržet v odborné rovině. Celkové množství lithných rud v ložisku Cínovec je podle posledních průzkumů zhruba 656 milionů tun. Reálně lze podle Geometu podzemním způsobem dobývání vytěžit ročně maximálně 1,8 milionu tun rudy, to je 37,8 milionu tun za 21 let. Memorandum o porozumění podle Geometu zavázalo společnost European Metals Holdings k budoucímu zpracování vytěžené suroviny v České republice. Pokud by se podařilo v Česku vytvořit ucelený řetězec až po finální výrobu baterií, případně elektromobilů, může ČR v období 21 let inkasovat podle Geometu ze všech možných daní více než 700 miliard korun, tzn. více než šedesátinásobek potenciálního zisku těžaře.