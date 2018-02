Havlíček: Pozemky a dílny by se měly do dvou let opět vyučovat

Pozemky a dílny by se měly na základních školách do dvou let opět vyučovat. Dohodli se na tom zástupci Rady řemeslných cechů s předsedou vlády v demisi Andrejem Babišem (ANO). Po jednání to novinářům řekli Babiš a předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. Dohoda padla také o vytvoření systému mistrovských zkoušek. Jjejím garantem by byly řemeslné cechy. Tato legislativní opatření by měla podle Havlíčka pomoci vyřešit aktuální nedostatek kvalifikované pracovní síly. Upozornil v této souvislosti na dvoutřetinový úbytek učebních oborů, který ve stavebním a nábytkářském průmyslu činil za posledních 12 let až 80 procent.