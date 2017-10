Havlíček: Lithium z ložiska Cínovec by se mělo zpracovávat v ČR

Lithium získávané z ložiska Cínovec by mělo být dále zpracováváno do finální podoby na českém území. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). Se společností European Metals Holdings Ltd. dnes podepsal memorandum o porozumění, které tento požadavek zahrnuje. MPO o tom informovalo v tiskové zprávě. "Plně respektujeme průzkumné licence, udělené ministerstvem životního prostředí, avšak naším hlavním cílem je, aby lithium bylo nejen získáváno, ale především dále zpracováváno a finalizováno v rámci České republiky. Proto jsme s právoplatnými držiteli průzkumných licencí zahájili rozhovory nad tímto naším požadavkem již v předstihu," uvedl Havlíček.

Lithium patří podle surovinové politiky ČR schválené v létě vládou ke strategickým surovinám. V Česku se nacházejí podle odhadů asi tři procenta světových zásob - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese.